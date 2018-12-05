Студентов с инвалидностью приглашают на on-line курс по вопросам успешного трудоустройства

Обучение бесплатное, а после успешного освоения курса слушатели получат сертификаты

За компьютером. Фото: Сайт pixabay.com

5 декабря, PrimaMedia. С 14 по 25 декабря 2018 года в on-line формате пройдет курс "Эффективные технологии трудоустройства" для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Научиться ориентироваться на рынке труда, подбирать подходящие вакансии, создавать убедительное резюме, а также в целом повысить правовую грамотность смогут учащиеся вузов Дальневосточного федерального округа. Срок приема заявок на участие – до 12 декабря, сообщили ИА AmurMedia в пресс-центре ТОГУ.

Принять участие в on-line курсе смогут студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) старших курсов 16-ти дальневосточных вузов-партнеров Ресурсного учебно-методического центра (РУМЦ) Тихоокеанского государственного университета. Перечень вузов-партнеров приведен на сайте РУМЦ.

Обучение бесплатное. Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий.

Курс направлен на подготовку студентов с инвалидностью и ОВЗ к успешному поведению на рынке труда. Учащиеся получат необходимые знания о современном рынке труда и требованиях работодателей, предъявляемых к молодым специалистам; научатся грамотно взаимодействовать с работодателями и проводить самопрезентации и писать резюме. Большое внимание будет уделено повышению правовой грамотности в вопросах трудоустройства.

Лекторами выступят эксперты Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск): руководитель центра профессионального роста и сопровождения карьеры к.с.н., доцент кафедры "Государственно-правовые дисциплины" Мария Дьякова; завкафедрой "Государственно-правовые дисциплины" к.ю.н., доцент Ольга Чернова; профконсультант центра профессионального роста и сопровождения карьеры психолог Людмила Беспалова.

После освоения курса слушатели будут обладать следующими компетенциями: 1) владеть культурой поведения на современном рынке труда, способностью анализировать ситуацию, определять наиболее эффективные пути, средства и методы для достижения успеха в трудоустройстве; 2) осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотиваций к эффективному трудоустройству и профессиональной деятельности; 3) обладать способностью к эффективному поведению на рынке труда и умениями адекватно реагировать на его изменения.

После успешного освоения курса слушатели получат сертификаты. Заявки принимаются на электронную почту: rumc@pnu.edu.ru до 12 декабря 2018 года (включительно). Вопросы можно задавать сотрудникам РУМЦ по номеру телефона: +7 (4212) 21-11-79 (доб. 1600).