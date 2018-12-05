Морозы продолжат усиливаться, в основном, ожидается погода без осадков

Холод и ветер обоснуются в Приморье на выходных. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. В выходные дни Приморье окажется под опекой континентального антициклона. В крае морозы продолжат усиливаться, в основном, ожидается погода без осадков. Ночная температура воздуха в субботу составит -18...-25 °С, в горных районах до -35 °С, на побережье -12...-19 °С. Днем -8...-15 °С, на севере края до -22 °С, сообщает ИА PrimaMedia.

Воскресный день будет немного теплее субботы. Во Владивостоке в эти выходные дни морозно и ветрено. Ночью -15...-17 °С, днем -12...-14 °С. В воскресенье температурный фон на 2 — 4 градуса выше, чем в субботу.