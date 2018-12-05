Мечтать не вредно: ТОП-10 желаний на Новый год

О своих пожеланиях жители городов России рассказали в письмах Деду Морозу

5 декабря, PrimaMedia. Пресс-секретарь главного Деда Мороза страны рассказал, что чаще всего просили у волшебника в письмах россияне. Оказалось, что не только дети до сих пор верят в сказочного персонажа и его силу исполнения желаний. Информагентство публикует ТОП-10 пожеланий на Новый год, передает ИА PrimaMedia.

Согласно данным, обработанным в канцелярии Деда Мороза, самыми популярными желаниями среди женщин стали:

— Квартира в центре города;

— путевка на море;

— стабильная работа, пишет RT.

У мужчин желания в основном материальные. Сильная половина человечества мечтает о:

— повышении зарплаты;

— карьерном росте;

— новом автомобиле.

Есть и такое желание, как: благополучие родных и мир во всем мире.

У детей все просто. Они хотят стать обладателями:

— гаджетов нового поколения, 3D-ручки, а также конструкторов, роботов-трансформеров, железной дороги;

— детской косметики, новых платьев и кукол;

— спортивного инвентаря, мечтая о: велосипедах, фигурных и роликовых коньках, лыжах, футбольных и волейбольных мячях. Среди настольных игр по-прежнему остаются популярными "Мафия" и "Монополия".

Напомним, россияне пишут письма Деду Морозу на его почту на протяжении 17 лет. В общей сложности волшебник получил уже 3 392 490 писем.