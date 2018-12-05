Мечтать не вредно: ТОП-10 желаний на Новый год

5 декабря, PrimaMedia. Пресс-секретарь главного Деда Мороза страны рассказал, что чаще всего просили у волшебника в письмах россияне. Оказалось, что не только дети до сих пор верят в сказочного персонажа и его силу исполнения желаний. Информагентство публикует ТОП-10 пожеланий на Новый год, передает ИА PrimaMedia.
Согласно данным, обработанным в канцелярии Деда Мороза, самыми популярными желаниями среди женщин стали:
— Квартира в центре города;
— путевка на море;
— стабильная работа, пишет RT.
У мужчин желания в основном материальные. Сильная половина человечества мечтает о:
— повышении зарплаты;
— карьерном росте;
— новом автомобиле.
Есть и такое желание, как: благополучие родных и мир во всем мире.
У детей все просто. Они хотят стать обладателями:
— гаджетов нового поколения, 3D-ручки, а также конструкторов, роботов-трансформеров, железной дороги;
— детской косметики, новых платьев и кукол;
— спортивного инвентаря, мечтая о: велосипедах, фигурных и роликовых коньках, лыжах, футбольных и волейбольных мячях. Среди настольных игр по-прежнему остаются популярными "Мафия" и "Монополия".
Напомним, россияне пишут письма Деду Морозу на его почту на протяжении 17 лет. В общей сложности волшебник получил уже 3 392 490 писем.