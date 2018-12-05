Россиянка Эльвира Набиуллина вошла в список самых влиятельных женщин мира

Глава Центробанка стала единственной представительницей России
Общество 16:15
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ. Фото: С сайта kremlin.ru

5 декабря, PrimaMedia. Эльвира Набиуллина вошла в список ста самых влиятельных женщин мира. Рейтинг опубликовал журнал Forbes. Глава Центробанка заняла 49-е место. Лидером списка в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ИА PrimaMedia.

Эльвира Набиуллина, глава Центрального банка стала единственной представительницей России в рейтинге самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes, — передает РБК.

Эльвира Набиуллина — государственный и политический деятель. России Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России.

В правительстве России работает с 2007 года, сначала в должности Министра экономического развития и торговли, затем Министром экономического развития РФ, до этого занимала пост замминистра экономического развития РФ.

До того момента, как Эльвиру Набиулллину утвердили на должность Председателя ЦБ РФ, она занимала должность помощника Президента РФ по экономическим вопросам.

Первую 10-ку рейтинга заняли представительницы различных стран. Лидером рейтинга уже в восьмой раз стала канцлер Германии Ангела Меркель. Второе и третье место отдали Терезе Мэй и Кристин Лагард соответственно. Далее по убывающей: Мэри Барра, Эбигейл Джонсон, Мелинда Гейтс, Сьюзен Войжитски, Ана Ботин, Мэриллин Хьюсон, Джинни Рометти.



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