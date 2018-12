Число жертв терроризма во всем мире сократилось вдвое

Главной причиной стало ослабление ИГИЛ

5 декабря, PrimaMedia. Число жертв терроризма во всем мире составило в 2017 году 18,8 тысяч человек, следует из доклада "Глобальный индекс терроризма", который предоставил 5 декабря в Лондоне Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace). Организация указала, что в сравнении с 2014 годом, число жертв сократилось практически вдвое (44%), сообщает ИА PrimaMedia.

По информации ТАСС, глобальным фактором сокращения числа гибели людей аналитики назвали ослабление террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ). В результате направленных против нее военных операций "Исламское государство" теряет территории и источники финансирования. В то же время ИГ является наиболее активной террористической организацией. Второе место принадлежит "Джебхат ан-Нусре" (запрещена в РФ).

Эксперты отмечают, что количество террористических группировок изменчиво. В 2017 году теракты совершили 169 группировок, при этом 42 из них были неофитами, либо никак не проявляли себя в течение последних трех лет.

Авторы доклада сделали вывод, что терроризм обошелся в $52 млрд мировой экономике в 2017 году. Годом ранее ущерб был больше на 42%. Авторы назвали 2017 год благополучным для Европы, и для России, в частности. В 2014 году жертвами терактов стали 57 человек, в 2015 и 2016 — по 56 человек, в 2017 — 47 человек. Эксперты отмечают, что теракты с участием чеченских боевиков значительно сократились — крупнейшие теракты в России теперь берут на себя две группировки, одна из которых заявляет о своей связи с ИГ, вторая аффилирует себя с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ).