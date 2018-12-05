«Реми» опять отличились: 4 торговые точки «Трех котов» теперь работают под маркой «Реми»

В «Реми» покупатели найдут большой ассортимент продуктов питания и промышленных товаров

"Реми" в Уссурийске. Фото: предоставлено ТС "Реми"

5 декабря, PrimaMedia. Четыре торговые точки бывшей сети "Три кота" в Приморье теперь работают под маркой "Реми". Традиционно к Новому году "Реми" предлагает отличный выбор кондитерских изделий, сладких подарков и елочных игрушек, сообщает ИА PrimaMedia.

Для удобства покупателей интеграция новых объектов проводилась бесшовным методом:

— магазины не закрывались для проведения реконструкций торговых залов, а работали по привычному для клиентов расписанию;

— загрузка торговых залов и пополнение ассортиментных позиций производилась в режиме реального времени;

— все магазины, а это два объекта во Владивостоке (по ул. Бородинской, 14 и Юмашева, 7Б), в Уссурийске (ул. Амурская, 71), в Артеме (ул. Кирова, 191) с первой недели интеграции стали участниками постоянных социальных программ, которые реализуются в сети "Реми". А это более тысячи товаров, которые предлагаются с ощутимым дисконтом:

1. В рамках программы администрации Приморского края "Приморская рыба" можно купить кальмар по цене 129,88 рублей за 1 кг. Ассортимент рыбопродукции, реализуемой в рамках этой программы, постоянно пополняется.



"Приморская рыба". Фото: предоставлено ТС "Реми"

2. Социальный проект "Город для людей" предлагает каждую неделю самые востребованные товары потребительской корзины с существенной выгодой. В ассортиментный перечень программы входят кондитерские изделия, чай, яйцо, колбасные изделия. Например, на этой неделе кефир 1% жирности (специально для тех, кто следит за калорийностью продуктов) можно купить за 59,95 рублей, а сыр голландский за 269,9 рублей за 1 кг. Все товары, которые участвуют в программе "Город для людей", выделены фирменными ценниками, а еженедельный список ассортимента размещается на специальных стендах в торговых залах.



Социальная программа "Город для людей". Фото: предоставлено ТС "Реми"

3. Ежемесячные акции сети "Реми", от 15 до 50%. Самые интересные товары можно найти в буклете, который издается каждый месяц. Конечно, к предстоящим праздникам "Реми" собрала под обложкой своего каталога все самые вкусные предложения, поэтому стоит запланировать покупки.

Сезонный ассортимент. Фото: предоставлено ТС "Реми" Новые магазины подключились к акционным проектам ТС "Реми". Фото: предоставлено ТС "Реми" Овощи и фрукты. Фото: предоставлено ТС "Реми" 1 / 3

Отличительная особенность новых торговых точек в активе "Реми" — расширенный ассортимент промышленных товаров. Новые поступления осуществляются каждую неделю, а кроме того, ассортимент ротируется в зависимости от спроса в каждом магазине. Компания занимается изучением спроса, поэтому покупатели могут оставить свои пожелания и комментарии.

Сейчас можно купить новогодние сувениры, посуду, сезонный трикотаж. Традиционно к Новому году "Реми" предлагает отличный выбор кондитерских изделий, сладких подарков и елочных игрушек.

Новогодние украшения. Фото: предоставлено ТС "Реми" Новогодний ассортимент в сети "Реми". Фото: предоставлено ТС "Реми" Новогодний ассортимент в сети "Реми". Фото: предоставлено ТС "Реми" Новогодний ассортимент в сети "Реми". Фото: предоставлено ТС "Реми" Подарки на Новый год. Фото: предоставлено ТС "Реми" Сладкие подарки. Фото: предоставлено ТС "Реми" 1 / 6

"Для нас такой "бесшовный" переход является экспериментом, поэтому мы постоянно изучаем результаты обратной связи от покупателей. Аудитория покупателей во Владивостоке, например, на Юмашева, и в Артеме различается, но есть и очень похожие оценки. Часть решений в рамках программы присоединения новых объектов, безусловно, положительно воспринимается нашими покупателями. Например, клиенты сети считают плюсом то, что при визите в наши магазины они приходят в хорошо знакомое пространство. По окончании всех запланированных мероприятий, мы проведем анализ и учтем положительный опыт в дальнейших проектах", — прокомментировал представитель торговой сети "Реми".

Торговая сеть "Реми" и дальше планирует расширять свое территориальное присутствие. А разумные покупки в приятной обстановке для покупателей становятся доступнее и ближе.