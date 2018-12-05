Спасатели ищут провалившегося под лед мужчину на реке Богатой в пригороде Владивостока

В ходе поисковых работ обследовано 100 кв. метров береговой линии, проведено три водолазных спуска
Происшествия 16:50
Спасатели ищут, провалившегося под лед мужчину, на реке Богатой в пригороде Владивостока. Фото: dvrpso.ru

5 декабря, PrimaMedia. Приморские спасатели ведут поиск мужчины, провалившегося под лед на реке Богатой, проведено три водолазных спуска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Оперативному дежурному Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России поступила информация о том, что на реке Богатая провалился под лед мужчина. Помощи в обследовании участка реки просит УМВД России по городу Владивостоку.

В район происшествия были направленны водолазы-спасатели Владивостокского ПСО. В ходе поисковых работ обследовано 100 кв. метров береговой линии, проведено три водолазных спуска. В результате поиска провалившийся не обнаружен.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Семьи моряков с исчезнувшего в Японском море судна получили компенсации

Пропавший катер с двумя людьми ищут у берегов Владивостока

Судно "Обаятельный" обнаружило пропавший у берегов Владивостока катер с тремя людьми

ЧП чрезвычайное происшествие спасатели

Начало зимней рыбалки во Владивостоке "проваливается" из-за тонкого льда

26 ноября, 15:20

Трагедия без виновных: 10 лет назад в Приморье из-за ЧП на подлодке погибли 20 человек

8 ноября, 10:10
«Реми» опять отличились: 4 торговые точки «Трех котов» теперь работают под маркой «Реми»
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia