В ходе поисковых работ обследовано 100 кв. метров береговой линии, проведено три водолазных спуска

Спасатели ищут, провалившегося под лед мужчину, на реке Богатой в пригороде Владивостока. Фото: dvrpso.ru

5 декабря, PrimaMedia. Приморские спасатели ведут поиск мужчины, провалившегося под лед на реке Богатой, проведено три водолазных спуска, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России.

Оперативному дежурному Владивостокского филиала ДВРПСО МЧС России поступила информация о том, что на реке Богатая провалился под лед мужчина. Помощи в обследовании участка реки просит УМВД России по городу Владивостоку.

В район происшествия были направленны водолазы-спасатели Владивостокского ПСО. В ходе поисковых работ обследовано 100 кв. метров береговой линии, проведено три водолазных спуска. В результате поиска провалившийся не обнаружен.