Любимую еду долгожителей назвали опасной

К таким заключениям пришли американские биологи
Общество 16:50

5 декабря, PrimaMedia. Американские биологи из университета Индианы рассказали об опасности риса, который в Японии – стране долгожителей является, чуть ли не самой популярной едой. По мнению экспертов, в рисе может быть скопление токсинов и мышьяка, что делает его не таким уж и безобидным, передает ИА PrimaMedia.

Токсины и мышьяк зерна риса, по словам биологов, могут накапливать из грунтовых вод. Около 80% мышьяка из вод вбирает в себя рис и столько же процентов попадает в организм человека.

Ученые добавили, что разные сорта риса по-разному взаимодействуют с мышьяком, пишет РИА Новости.

В связи с такими открытиями, биологи обращаются к властям азиатских стран, где популярен рис, с просьбой тщательно проверять зерна на наличие избытка в них мышьяка.

В частности говорится об Индии и Бангладеше, где источники влаги содержат немалое количество токсичного элемента.

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