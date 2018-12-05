Вы его не узнаете: к 2020 году стадион «Авангард» обновят на 172 млн рублей

Денежные сертификаты от правительства РФ и администрации края вручил руководству спортивного объекта глава региона
Спорт 17:50
Олег Кожемяко вручидиректору стадиона "Авангард" Константину Цыбулину сертификат на 157, 6 миллионов рублей. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Масштабная реновация ждет один из самых старых стадионов Владивостока "Авангард". В 2019 году начнется его обновление стоимостью около 172 млн рублей, большая часть которых выделена из федерального бюджета. Денежные сертификаты врио губернатора Приморья Олег Кожемяко вручил руководству стадиона в среду, 5 декабря, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Глава региона высоко оценил победу приморской команды "Восток" в финале командного чемпионата России.

— Мне посчастливилось увидеть финал вашего выступления, яркую, самоотверженную борьбу. Со своей стороны, мы сделали все возможное, доложили Правительству России о славной команде и ее победах, о необходимости реконструкции стадиона “Авангард”, на котором мы смотрели соревнования еще мальчишками. Стадион должен быть украшением города, здесь должны быть созданы условия для ваших выступлений. "Авангард" станет самым современным стадионом из аналогичных на Дальнем Востоке, – заявил Олег Кожемяко, отметив, что работы по обновлению стадиона начнутся в 2019 году и завершатся в 2020 году.

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Помимо главного денежного сертификата на 157,6 млн рублей от правительства РФ врио губернатора вручил директору стадиона и спидвейного клуба "Восток" Константину Цыбулину сертификат на 4,5 млн рублей от регионального депаратмента физической культуры и спорта. Эти средства предназначены для приобретения и установки надувных бортов.

Одобрил врио губернатора и предложение провести Кубок губернатора по спидвею с привлечением российских и даже европейских спортсменов в октябре 2019 года.

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