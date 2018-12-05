Идейный карантин: для террористов и пропагандистов создадут спецтюрьмы

Озвучена инициатива сажать осужденных за террор отдельно

5 декабря, PrimaMedia. Депутаты Госдумы рассматривают законопроект, согласно которому, террористов предлагается держать в отдельных тюрьмах. Речь о строительстве новых зданий не идет, достаточно существующих. Вопрос в том, чтобы особо осужденные не находились в одной колонии с остальными преступниками, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Парламентскую газету".

По словам одного из авторов проекта, главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в отдельных тюрьмах предлагается держать тех, кто был осужден за совершение теракта, захват заложников, содействие террористам, угон самолета или поезда, а также за посягательство на жизнь государственного деятеля.

Кроме этого, заключенных, которые пропагандируют идеологию терроризма, будут также переводить в другие колонии. Изолированный режим, по мнению авторов проекта, не позволит распространять запрещенную информацию среди других заключенных и настраивать их на планирование терактов.

Отмечается также, что в России в данный момент существует восемь тюрем, где срок отбывают 1268 человек. Если законопроект примут, число осужденных в тюрьмах увеличится на 1-4 тысячи.

В отличие от колоний, в тюрьмах заключенных держат в закрытых общих камерах. Новичков с рецидивистами не сажают. На прогулку заключенные выходят покамерно, а не всем отрядом, как в колониях.

Ранее говорилось, что в российских колониях созданы дополнительные места для осужденных полицейских и судей. Их предлагается держать также отдельно от других преступников.