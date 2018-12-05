В городском округе благоустроили 17 дворов

Благоустроенный двор в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма

5 декабря, PrimaMedia. Масштабный ремонт придомовых территорий завершился в Артеме. Все 17 дворов, вошедших в программу "Формирование комфортной городской среды", благоустроены в срок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города Артема.

"Перед подрядчиком стояла четкая задача: завершить все работы качественно и в срок, спрашивали мы с него также по всей строгости. С поставленной задачей подрядчик справился. Работы были выполнены даже раньше срока. Все дворы успешно прошли приемку", — рассказал глава Артемовского городского округа Александр Авдеев.

В программу вошли: Ангарская 2,4,6 и 8, Фрунзе 32 и 73, Куйбышева 20, Херсонская 2, 2 и 3/1, Дзержинского 1/2 и 9, Космонавтов 3, Севастопольская 12/1, Симферопольская 12, Ватутина 16 и Михайловская 4.

Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 3

На всех придомовых территориях, вошедших в программу благоустройства, заменили асфальтобетонное покрытие, установили новые бордюры, а для комфорта жильцов установили новые скамейки и урны для мусора. На весь объем работ было выделено из бюджетов трех уровней 24 млн рублей, из которых почти 2,2 млн рублей — средства муниципального бюджета, а 1,2 млн рублей — средства собственников помещений. Согласно новым условиям государственной программы Приморского края, в 2018 году собственники помещений в многоквартирных домах должны принимать участие в благоустройстве своих дворовых территорий, их вклад составляет 5% от общей стоимости работ.

Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма Придомовые территории отремонтировали в Артеме. Фото: Дмитрий Кучма 1 / 4

Александр Авдеев отметил, что участие жителей в программе имеет большое значение на всех этапах от проектирования до приемки. Ведь все что делается – для жителей этих домов. От также добавил, что во всех районах проводились выездные встречи с участием представителей администрации АГО, подрядной организации и жителей. На этих встречах была возможность обсудить замечания и пожелания, скорректировать некоторые нюансы. Александр Владимирович заверил, что практика подобных встреч будет продолжена и в последующие годы. Программа по формированию комфортной городской среды будет действовать в 2019 году. Планируется, что обновится 19 придомовых территорий.