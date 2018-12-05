Минприроды попросило "придержать" тарифы на вывоз мусора до 2024 года

Регионы должны зафиксировать ставку на пять лет

5 декабря, PrimaMedia. В ходе парламентского часа в Госдуме министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин высказал предложение руководству регионов не повышать тарифы на вывоз мусора для населения до 2024 года, сообщает ИА PrimaMedia.

— Мы предлагаем зафиксировать до 2024 года размер платы за вывоз мусора, — сказал Дмитрий Кобылкин — ФАС не позволит тарифам вырасти более чем на 4%, но нужно понимать, что и операторы при этом должны получать доход. С 2020 года будет строгое регулирование, чтобы рост не превышал 4%, — добавил он.

Кроме этого, Минприроды предлагает установить меры по стимулированию операторов по вывозу твердых коммунальных отходов и учесть тарифы за транспортировку до площадок временного хранения ТКО.

Дмитрий Кобылкин отметил, что сейчас преобразования в данной сфере "идут слабо", большинство свалок не соответствует требованиям экологической безопасности.

К 2024 году планируется ликвидировать порядка 191 несанкционированной свалки по всей стране, 75 объектов накопленного вреда окружающей среде. Помимо этого порядка 60% ТКО от общих объемов образованных отходов направят на обработку, будет введено семь производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности.

Министр природных ресурсов и экологии РФ обратил внимание на ситуацию с отходами в Арктической зоне России. За последние годы на части островов Арктики было уже убрано порядка 8 тыс тонн мусора.

Отметим, основополагающими законодательными документами в области экологии на ближайшие годы Дмитрий Кобылкин назвал "майские" указы президента России и национальный проект "Экология". В рамках последнего разработано 11 проектов по пяти направлениям: ТБО, вода, воздух, лес и технологии.