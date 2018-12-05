Депутаты Думы Владивостока намерены вернуть частным школам льготы по аренде

Аналогичные меры муниципальной поддержки могут распространиться и на пригородные летние лагеря

Дума Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Вопрос о возвращении льготной ставки по аренде муниципальных зданий для частных образовательных организаций рассмотрели сегодня, 5 декабря, депутаты комитета по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока на очередном заседании, сообщает ИА PrimaMedia.

Как доложила депутатам на заседании комитета заместитель главы администрации города Наталья Зубова, льготный коэффициент арендной платы составляет 0,02 %, и до 2016 года он был именно таким для частных образовательных учреждений, наряду с другими льготниками. Однако в новой редакции муниципального правового акта частные образовательные учреждения из перечня льготников исчезли. Договоры по старому муниципальному акту истекают в этом году, поэтому обеспокоенные грядущим повышением арендной платы руководители частных школ забили тревогу. Они обратились к врио губернатора Приморья Олегу Кожемяко за помощью – и глава края направил вопрос муниципальным депутатам.

— Да, приняв поправку об аренде для частных школ, мы идем на финансовые потери порядка 23 млн рублей, но этот шаг означает государственную меру поддержки организаций, работающих в сфере образования. И это дешевле, чем строительство новых школ, — отметила Наталья Зубова.

Заместитель председателя Думы Владивостока, руководитель фракции "Единая Россия", Елена Новицкая напомнила участникам заседания, что не менее важным делом, чем обучение, является организация летнего отдыха детей. Из 10 пригородных лагерей 6 арендуют муниципальные помещения.

— Очень важно, чтобы льгота распространилась и на эти учреждения, — отметила Елена Новицкая.

Депутаты поддержали не только решение о поправке касательно аренды муниципальных помещений для частных школ, но и наметили обсуждение проекта аналогичной поправки для летних лагерей на следующих заседаниях комитета.

Депутатами было принято решение рекомендовать Думе принять проект муниципального правового акта "О внесении изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 27.02.2003 № 173 "Об утверждении величин коэффициентов, корректирующих расчет арендной платы за пользование зданиями, сооружениями, их частями, находящимися в собственности муниципального образования город Владивосток".

Документ подготовлен в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлен на развитие конкуренции в сфере образования.

Также комитет рекомендовал Думе города Владивостока утвердить перечни муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края.

"Решением Думы города Владивостока №117 от 26 июля 2018 года в государственную собственность Приморского края передается имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия города Владивостока "Спецзавод № 1". В связи с этим в краевую собственность передаются также пять земельных участков в районе улицы Бородинская,28, бухты Десантная, мыса Вятлина на острове Русский", — прокомментировал председатель комитета Василий Васильев.