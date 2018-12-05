На Новый год в центре Владивостока поселится европейская сказка (ФОТО)

Горожан будут ждать 45 домиков в единой концепции на трех вымышленных улицах

Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency

5 декабря, PrimaMedia. Как и когда будут гулять жители и гости Владивостока в новогодние праздники, а также чем украсят город к одному из самых долгожданных торжеств, обсудили на заседании оргкомитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий в мэрии Владивостока в среду, 5 декабря. Впервые во Владивостоке появится новогодний городок в европейском стиле, его открытие состоится 22 декабря на центральной площади, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Главная площадь и Спортивная набережная приморской столицы станут основными площадками для праздничных мероприятий в предстоящие зимние каникулы. Именно здесь развернутся новогодние городки, ярмарки, концерты и, конечно, народные гуляния. Дизайн и тематика мероприятий на первой площадке разрабатывается в концепции под названием "Новый. Лучший. Наш", в ее задачах показать, что новый год – праздник для каждого россиянина. Вторая площадка — Спортивная набережная — будет украшена в стилистике морского нового года, где будут сочетаться темы и зимы, и моря.

В течение 18 дней, начиная с 22 декабря, горожан и гостей Владивостока будет радовать, пожалуй, самый уютный за всю историю новогодний городок, уверяют организаторы. Ничего подобного приморская столица еще не видела. Уже ставший доброй традицией для Европы и Москвы он будет организован во Владивостоке в первый раз.

Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency 1 / 4

45 ярких домиков из дерева, объединенных общей тематикой и пространством, на трех вымышленных улицах "Дальневосточная", "Пихтовая" и "Новогодняя", украшенных 1 км иллюминации, разместятся на центральной площади Владивостока. Внутри городка развернется праздничная торговля от самых разных сфер и предприятий. Будет организована и теплая зона, где гуляющие смогут согреться даже в самые крепкие морозы. В центре улицы "Новогодняя" зальют каток для детей до 12 лет.

Каждому, совершившему покупку на определенную сумму в новогоднем городке, будет вручаться стильная открытка с маркой, которую можно будет отправить родным и близким прямо с площади. Каждый день курьеры будут отправлять весточки горожан по указанным ими адресам.

Примечательно, что дизайн домиков разрабатывали местные, приморские специалисты, а исполнитель был найден в Штыково.

Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency Европейскую сказку устроят на центральной площади Владивостока. Фото: Предоставлено LMG Agency 1 / 4

— Официальное открытие городка назначено на 12.00 22 декабря. Уютное, камерное настроение эту событию помимо дизайна придаст концерт с живым звуком без колонок, — приоткрыла завесу новогодней сказки организатор Вероника Марнова.

Европейскую сказку во Владивостоке будет создавать агентство LMG, зарекомендовавшее себя как исполнительного подрядчика на запуске сетевого магазина H&M и на мероприятиях ВЭФ.

В целях обеспечения безопасности горожан с 20 декабря наряды ДПС будут дежурить на центральной площади и Спортивной набережной в круглосуточном режиме.