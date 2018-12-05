Лютые холода устроили тайм-аут - синоптики

Потеплеет в некоторых регионах России ненадолго
Общество 18:20

5 декабря, PrimaMedia. Синоптики рассказали о кратковременном потеплении, которое придется на Центральный округ страны. Однако это не означает, что морозы отступили. Аномально холодная погода взяла лишь небольшую передышку, передает ИА PrimaMedia.

По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, потепление начнется в Центральном округе со среды, 5 декабря, пишет РГ.

Температура воздуха прогреется до +1 градуса в Москве и на севере округа. При этом, ожидаются осадки.

Вернутся холода уже к выходным, и градусник снова покажет -12 ночью и -3...-7 в дневное время. Морозы принесет антициклон из Сибири. Зафиксирована также холодная погода в Красноярском крае, где днем температура воздуха составила -29 градусов, а ночью — 37.

В Забайкалье еще холоднее. Там синоптики отметили -41...-46 градусов ночью. Морозно будет и на Дальнем Востоке. Например, в ближайшие дни температура ночью опустится до минус 40-ка градусов, а днем до минус 35-ти. На юге Приморского края также по ночам зафиксированы аномальные морозы. Температура воздуха опустилась до — 30 градусов.

Отмечают также синоптики в районах Дальнего Востока обильные снегопады, сопровождающиеся сильным ветром.

Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке.

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