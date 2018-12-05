Остановить лесные пожары в России смогут только через пять лет

К 2024 году меры национальной программы позволят сократить число лесных возгораний на 50%
Общество 18:20

5 декабря, PrimaMedia. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин на площадке Госдумы рассказал, что ведомство ожидает сокращения числа лесных пожаров на 50% к 2024 году, сообщает ИА PrimaMedia.

Такого результата планируется достичь в рамках национальной программы по сохранению лесов. Также предполагается развивать компенсационное лесовосстановление, которое должно к 2024 году достичь 100%. Ведомство также хочет обязать всех лесозаготовителей маркировать всю древесину, которая обрабатывается внутри страны.

— Переработка и стимулирование лесной промышленности внутри страны это вообще те направления, которые должны быть в приоритете. Иначе тот же Китай вытеснит нас из этой ниши. Но без ущерба для природы и экосистемы в целом, — отметил Дмитрий Кобылкин в ходе обсуждения с депутатами Госдумы доклада "О реализации перспективных направлений государственной политики в области экологического развития Российской Федерации, а также перспективах обеспечения экологически безопасного обращения с отходами".

Кроме этого, Минприроды планирует увеличить число лесных инспекторов. В данной сфере уже положено развитие среднего-профессионального образования и повышающих квалификацию лесничих курсов.

К 2024 году также будут увеличены особо охраняемые природные территории на 5 млн га. Что поспособствует сохранению редких видов животных, растений и в целом развитию заповедных систем.

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