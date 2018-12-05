Кредитные банки начнут выводить бизнес из тени с помощью прессы

С нового года за некоторыми организациями будут тщательнее следить

5 декабря, PrimaMedia. ЦБ увидел в торговых и строительных компаниях основного фигуранта махинаций в финансовой сфере. Чтобы вывести незаконный бизнес из тени, кредитные организации получили рекомендации с нового года внимательнее проверять данные компаний, передает ИА PrimaMedia.

Под "прицел" строительные и торговые компании попадут уже с 1 января следующего года, пишет "Ведомости".

Более тщательный контроль будет заключаться в следующем: финансовые и кредитные организации начнут не только запрашивать информацию относительно данных самих клиентов, но и проверять через прессу, не числятся ли за организациями скандальные истории.

Центробанк озвучил, какие отрасли, по мнению экспертов, являются главными клиентами теневого бизнеса. Лидером в антирейтинге стал строительный сектор. Далее идут: логистика и торговля строительными и промышленными товарами.

Схема, как правило, одна: чтобы замаскировать сомнительные операции, сначала подобные организации проводят экономически обоснованные сделки. Затем, получив от подрядчиков деньги, переводят их на контрагентов, которые, в свою очередь, выводят финансы за границу или обналичивают их.