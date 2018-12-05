Кредитные банки начнут выводить бизнес из тени с помощью прессы

С нового года за некоторыми организациями будут тщательнее следить
Экономика 18:45

5 декабря, PrimaMedia. ЦБ увидел в торговых и строительных компаниях основного фигуранта махинаций в финансовой сфере. Чтобы вывести незаконный бизнес из тени, кредитные организации получили рекомендации с нового года внимательнее проверять данные компаний, передает ИА PrimaMedia.

Под "прицел" строительные и торговые компании попадут уже с 1 января следующего года, пишет "Ведомости".

Более тщательный контроль будет заключаться в следующем: финансовые и кредитные организации начнут не только запрашивать информацию относительно данных самих клиентов, но и проверять через прессу, не числятся ли за организациями скандальные истории.

Центробанк озвучил, какие отрасли, по мнению экспертов, являются главными клиентами теневого бизнеса. Лидером в антирейтинге стал строительный сектор. Далее идут: логистика и торговля строительными и промышленными товарами.

Схема, как правило, одна: чтобы замаскировать сомнительные операции, сначала подобные организации проводят экономически обоснованные сделки. Затем, получив от подрядчиков деньги, переводят их на контрагентов, которые, в свою очередь, выводят финансы за границу или обналичивают их.

мошенничество бизнес (мелкий, средний, крупный) банки финансовые

Члены ОПГ во Владивостоке получили сроки за кражу земли и 4 зданий на 91 млн рублей

4 декабря, 09:25

Квартирный палач: жителя Приморья будут судить за убийство трех человек ради их жилья

13 ноября, 14:05
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia