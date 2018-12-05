Бюджет России перестал зависеть от стоимости нефти, заявил спикер Госдумы

Оптимизм председателю парламента внушил профицит бюджета

5 декабря, PrimaMedia. Федеральный бюджет с профицитом Госдума приняла впервые за последние годы. Профицит составил два трлн рублей и превысил доходную часть бюджета в 20 раз по сравнению с 2000 годом, рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" спикер Вячеслав Володин.

По информации издания, спикер заявил, что бюджет на 65% формируется из сырьевых источников. По его мнению, новый бюджет показал независимость от курса нефти, зачастую связанных с политическими решениями.

Вячеслав Володин заявил, что цена на нефть во многом рукотворна и является следствием давления США на мировую экономику с целью получения преференций.