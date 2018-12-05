Бюджет России перестал зависеть от стоимости нефти, заявил спикер Госдумы

Оптимизм председателю парламента внушил профицит бюджета
Политика 18:50

5 декабря, PrimaMedia. Федеральный бюджет с профицитом Госдума приняла впервые за последние годы. Профицит составил два трлн рублей и превысил доходную часть бюджета в 20 раз по сравнению с 2000 годом, рассказал на "Деловом завтраке" в "Российской газете" спикер Вячеслав Володин.

По информации издания, спикер заявил, что бюджет на 65% формируется из сырьевых источников. По его мнению, новый бюджет показал независимость от курса нефти, зачастую связанных с политическими решениями.

Вячеслав Володин заявил, что цена на нефть во многом рукотворна и является следствием давления США на мировую экономику с целью получения преференций.

нефть

Из-за плохой погоды перенесено обследование поврежденного на Сахалине танкера-газовоза

29 ноября, 19:05

На Сахалине проводится доследственная проверка по факту столкновения танкера с причалом

28 ноября, 16:15

Традиционный «День Роснефти» состоялся в Южно-Сахалинске

15 ноября, 13:00
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia