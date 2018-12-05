Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей

Депутат ЗС ПК – о тактике «малых дел», наведении элементарного порядка, дефиците бюджета и «государственности», которая никому не нужна

Алексей Козицкий. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Сосредоточенность всех органов власти в Приморье на проблемах жителей региона – единственный способ не только вытащить край из "ямы" инфраструктурного кризиса, но и вернуть значительную часть его населения из "внутренней эмиграции", то есть жизни вне экономического и политического пространства России. Такое мнение в ходе беседы с корр. ИА PrimaMedia высказал депутат Законодательного собрания Приморского края, заместитель председателя комитета по экономической политики и собственности Алексей Козицкий (фракция "Справедливая Россия"). При всем том внимании, которое сегодня Москва уделяет региону, очень важно наконец-то перестать "осваивать" федеральные средства и начать работать на реальный результат, на фактическое улучшение жизни приморцев.

— Вы, как представитель "Справедливой России" в краевом Заксобрании, неоднократно говорили о том, что власти в крае нужно переходить к тактике "малых дел", то есть заниматься не мегапроектами, а поступательно преодолевать инфраструктурный и социальный кризис. По сути, об этом — и ваша программа НЭП, "наведение элементарного порядка". По вашей оценке, в достаточной ли степени сегодня исполнительная власть в регионы и депутаты ЗС ПК сосредоточены на этих вопросах?

— Меньше всего хочу хвалить сегодня исполнительную власть, это стоит начинать делать только после того, как инициативы нынешнего главы региона будут поддержаны депутатами, обеспечены финансово и – главное – принесут реальные плоды, положительно отразятся на жизни приморцев. Скажу только, что старт этого процесса, как вы говорите, "малых дел" — обнадеживает.

Я уверен, что программой нового губернатора Приморья должна быть именно программа НЭП, программа по наведению в регионе элементарного порядка.

Пока же врио губернатора Олег Кожемяко двигается в этом направлении, одновременно формируя свою команду под эти цели и задачи. Мне как депутату происходящее импонирует, здесь сказывается и предыдущий опыт работы в не самых благополучных в свое время регионах ДФО – в Сахалинской и Амурских областях, в той же Корякии, которая была на грани буквально замерзания, но руководству этого тогда еще отдельного субъекта удалось предотвратить гуманитарную катастрофу. И ведь в Амурской области ситуация была тоже крайне сложной в свое время, я знаю, что на определенном этапе всерьез обсуждался вопрос о выселении людей из области, чтобы там работали одни вахтовики. Сегодня об этом даже и не вспоминают, регион живет и работает достаточно спокойно. И, наконец, Сахалинская область, где тоже сделан достаточно большой задел для того, чтобы превратить его в "остров благоденствия" прежде всего для местных жителей – и в прямом, и в переносном смысле.

— Антикризисные, по сути, социальные региональные законы, целый пакет которых депутаты Законодательного собрания приняли 15 ноября, — это во многом и апелляция к федеральному центру: "Региону нужна помощь Москвы". И Москва, как мы видим, реагирует. Но ведь наш регион традиционно считается "протестным", особой любви федерального центра к нему никогда не было?

— Сейчас, когда прошло два месяца после тех жарких событий в сентябре, после этого всего политического накала, связанного с предыдущими губернаторскими выборами, приходит понимание того, что же в действительности тогда произошло. И все больше все здравомыслящие, как мне кажется, люди понимают, что вопрос — не в "бунтарском настрое" приморцев.

Речь идет исключительно о том, что люди видят несоответствие между "межгалактическими" проектами и реальным положением региона.

Да, здесь ТОРы, здесь СПВ, ежегодно проводится Восточный экономический форум, куда прилетают частные бизнес-джеты, приезжают олигархи не только федерального, но и мирового уровня. Проводятся вечеринки со специально выписанными мегазвездами, дорогое шампанское — рекой, икра – ведрами. И при этом – в крае рушатся мосты, гибнут люди, как в той же Осиновке. Так что давайте все же займемся дорогами, коммуникациями, инфраструктурой, людьми. Ведь когда такие трагедии и ЧП в крае стали нормой, грех говорить о Приморье как о "территории опережающего развития".

И я вижу, что у назначенного врио губернатора есть необходимая трезвость ума, чтобы понять все это и сделать так, чтобы его поняли "наверху". Люди живут здесь и сейчас. И уезжают отсюда только по одной причине – есть места, где элементарно лучше. Я откровенно не завидую будущему избранному губернатору, потому что ему придется несколько лет просто пахать, вытаскивать край из ямы. Понимание того, что отсрочек больше не может быть, на всех уровнях власти – и исполнительной, и законодательной, к которой относимся и мы, приморские депутаты – сегодня есть.

— Сегодня в ЗС ПК идет очень непростая работа над бюджетом края. Растет расходная часть – антикризисные меры, понятно, не бесплатны – растет и дефицит. Скажите честно, депутатов это не беспокоит?

— Дефицит бюджета – не самая страшная история, поверьте. При принятии бюджета наличие дефицита – это вполне обычная, нормальная практика для многих субъектов федерации. Как вы знаете, регионы, где бюджет принимается с профицитом, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это Сахалин, где нефть и газ добываются на шельфе, при этом бюджетная обеспеченность каждого жителя гораздо больше, чем в Приморском крае. Это, естественно, Москва, Тюменская область, например.

Я бы говорил сегодня о другой проблеме, которая стоит в значительной мере перед краевыми депутатами. Сегодня, как мы уже говорили, федеральный центр направляет в край значительные средства для решения острых вопросов. И здесь, я считаю, есть риск того, что, во-первых, у некоторых чиновников на местах зачешутся руки и возникнут коррупционные идеи. А во-вторых, есть риск того, что чиновники привычно начнут "осваивать" эти средства, а затем рапортовать о том или ином проценте "освоения".

— То есть, по вашему мнению, информация об освоении средств – это ни о чем?

— Да, очень часто так бывает на заседаниях нашего комитета, когда мы слушаем отчет того или иного распорядителя бюджета. И приходится прерывать докладчиков, когда они говорят, что "освоено столько-то процентов, не освоено столько-то…" Приходится говорить: "Коллеги, а давайте-ка лучше конкретно — о Лазовском районе, конкретно — о Партизанском районе, об Ольгинском районе. Сколько там отремонтировано километров дорог? Сколько отремонтировано ФАПов, больниц? Сколько аппаратом УЗИ закуплено и, самое главное, сколько из них реально сегодня работают, а не пылятся на складах?"

Или вот буквально 28 ноября нам сообщили, что из бюджета направлено 300 млн рублей на предотвращение последствий техногенных катастроф, наводнений. Так исполнительная власть будет действительно предотвращать или же "осваивать"? И этот вопрос в том числе – непосредственно к депутатскому корпусу, причем не только регионального, но и муниципального уровня. Деньги в крае будут. Вопрос в том, что в итоге получат жители.

— В последние годы бюджет Приморья постоянно нес бремя ряда упомянутых "межгалактических" проектов, в частности, злополучных отелей "Хаятт" во Владивостоке. 28 ноября депутаты Заксобрания одобрили продажу недостроев на голландских аукционах. Что вы думаете обо всей этой истории?

— Ситуация по "Хаяттам" изначально в принципе была неправильной. Задача власти, будь то федеральная власть, краевая, муниципальная, – создать условия для того, чтобы пришли инвесторы и построили те же гостиницы и другие объекты коммерческого назначения.

Да, конечно, основные инфраструктурные проекты в виде мостов, ДВФУ, очистных сооружений – прерогатива государства. В случае территорий с особыми экономическими режимами –протянуть электроэнергию, построить дороги до отдаленных территорий, создать инфраструктуру для резидентов.

Но в случае с "Хаяттами", повторюсь, ситуация была кардинально неправильной, не стоило краевой власти лезть в этот проект. Мое мнение: в таких ситуациях необходимо предоставить на льготных условиях земельный участок, предоставить возможности по подключению электроэнергии и коммуникаций. А дальше заходят инвесторы, допустим, китайские или южнокорейские, которые как раз очень заинтересованы сегодня в том, чтобы закрепиться на российском Дальнем Востоке. При таком изначальном подходе мы, я уверен, давно бы не испытывали чувство стыда во время различных крупных международных мероприятий во Владивостоке, когда, по большому счету, гостей и участников негде достойно поселить.

— Все-таки вопрос, где жить во Владивостоке участникам ВЭФ, — не совсем то, что сильно заботит сегодня приморцев. Вы общаетесь со своими избирателями – в приемной, в ходе поездок. Скажите, нынешний курс властей региона отвечает реальным запросам населения?

— Думаю, что в значительной степени отвечает. Но есть очень опасные тенденции – многие люди, особенно вдали от краевого центра, больше от властей в принципе ничего не ждут, власть для них как бы совсем не существует. Я недавно был в рабочей поездке на приморских "северах", в Тернейском, Ольгинском районах. И там вполне себе адекватные, взрослые люди совершенно перестали интересоваться не только политикой в крае, но и вообще деятельностью властей.

Они – и это очень тревожит — не видят себя жителями не то что Приморья, а России как общности людей в едином политическом, экономическом и культурном пространстве. Жителей гораздо больше интересует урожай кедровых орехов, как в устья рек подойдет красная рыба и сколько они смогут заготовить икры, как уродится картошка и как рано в этом году выпадет снег, чтобы пойти на охоту. И живут там люди, что уж скрывать, по принципу "закон — тайга".

— А медведь, как говорится, прокурор. Надо понимать, что именно здесь – истоки незаконного предпринимательства, браконьерства, которое стало "визитной карточкой" Приморья?

— А кто у нас таких людей остановит? Участковых — сократили, если говорить про Тернейский район. По сути, власти в районе нет. А кто убедит людей в том, что можно жить и работать "по-белому", а не "по-черному", если власть сама забыла о них? Люди ожидают от государства решения государственных задач. Человек должен быть уверен, что в случае несчастного случая государственное здравоохранение придет на помощь. Люди должны быть уверены, что в случае, если произойдет нарушение конституционных прав, государство защитит. А если этого нет? Нет участкового инспектора, который может добраться в удаленный поселок. Нет больницы, ее закрыли в ходе "оптимизации". И отношение людей к такой "государственности" — соответствующее.

Это для меня как для гражданина России, жителя Приморья, депутата стало очень серьезным моментом.

Мы теряем людей. И это уже не "звонок", а "сирена", которую должны услышать все, кто может и должен повлиять на ситуацию.

Если мы сейчас ситуацию не изменим, если мы в самое ближайшее время не вернем этих людей, не начнем заботиться о них, — будет катастрофа. Так что именно на этом вопросе – как не потерять людей – нужно сегодня сосредоточиться в Приморье и депутатам, и исполнительной власти.