Реформы «Победы»: дамская сумка может стать багажом, а регистрация платной

Глава лоукостера рассказал о готовящихся изменениях

5 декабря, PrimaMedia. Глава авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков рассказал, за какие реформы выступает перевозчик и какие изменения коснутся пассажиров во время регистрации в аэропортах, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

По словам Андрея Калмыкова, более 2 млрд рублей в год могут составить расходы перевозчика из-за повышения цен на авиакеросин. Разумеется, чтобы не работать в убыток авиакомпании будут это чем-то компенсировать.

"Победа" предлагает сделать платной регистрацию в аэропортах России, как это уже сделано в зарубежных. Бесплатно можно зарегистрироваться онлайн, тем самым сэкономив на покупке билета. Таким образом, большинство пассажиров переходит на онлайн регистрацию и авиакомпания этих расходов не несет.

Однако полностью компенсировать рост цен на топливо такая реформа, по словам Калмыкова, не сможет. Тем не менее прибыть будет.

Что касается стоимости авиабилетов, компания "Победа" в этом году поднимать ее не собирается. Собственно платная регистрация для того и нужна, заверил глава лоукостера, чтобы не поднимать цены на билеты. Сэкономить можно около 200 рублей. Компания же в свою очередь экономит на стойках регистрации и сотрудниках.

Если Минтранс примет предложение "Победы" ввести платную регистрацию, пассажирам придется платить ее в аэропорту в размере одной тысячи. Это касается российских аэропортов и 25 евро в зарубежных.

Ожидается также точка в вопросах относительно ручной клади. В законе нет определения дамской сумки и пассажиры, по словам Калмыкова, проносили огромные баулы, говоря, что это ручная кладь. С ведением калибраторов стало проще.

"В качестве вариантов решения проблемы мы рассматриваем сокращение габаритов ручной клади, чтобы в салонах разместить неизмеряемые вещи по требованию Минтранса. Либо оставим калибратор и действующие габариты ручной клади, а превышающие параметры личные вещи будут уезжать в багаж. Это тоже не понравится клиентам: не каждый готов свою дамскую сумочку отдать в багажный отсек",

— говорит глава лоукостера.