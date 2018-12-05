Глава Минприроды выступил за ужесточение правил получения оружия

Охотников нужно готовить также как водителей автомобилей
Общество 19:45

5 декабря, PrimaMedia. Глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин высказался за ужесточение существующей системы получения охотничьего оружия, сообщает ИА PrimaMedia.

Он отметил, что сейчас главным условием получения разрешения на охотничье оружие является справка от врача, что человек вменяем.

— Оружие менее опасно, чем автомобиль? Чтобы получить права и научиться ездить, человек должен пройти обучения и получить права. А тут человек может просто взять справку от врача, что он вменяем, и по охотничьему минимуму получить разрешение на оружие. Я считаю, что это надо менять, — пояснил свою позицию Дмитрий Кобылкин. Как пример халатности в выдаче разрешений на оружие министр природных ресурсов и экологии отметил случай в Керчи.

Дмитрий Кобылкин считает, что департамент в Минприроды должен преобразоваться "в отдельное агентство по охоте".
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