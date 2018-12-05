В центре Октябрьского района Приморья открылся новый сквер

Торжественное открытие общественного пространства, построенного по программе "Городская среда", состоялось в селе Покровка

Кованый фазан в центре нового сквера. Фото: Помощники депутата

5 декабря, PrimaMedia. Новый сквер открылся в центре села Покровка Октябрьского района Приморья. В праздничном мероприятии приняли участие депутат Государственной думы Сергей Сопчук, заместитель председателя Законодательного собрания Приморского края, депутат по одномандатному избирательному округу №7 Сергей Кузьменко, глава Октябрьского района Александр Камленок и глава Покровского сельского поселения Светлана Данилина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого парламента.

"В марте жители Покровки выбирали общественное место, которое будет благоустроено в их селе по программе "Городская среда". В рейтинговом голосовании победила эта территория, — рассказал историю преображения сквера Сергей Кузьменко, который представляет Октябрьский район в приморском парламенте. – Для реализации проекта были проведены конкурсные торги, в результате — удалось сэкономить средства и построить на них дополнительную беседку".

Компания-исполнитель выполнила все работы качественно и в срок. Сельчане остались довольны итоговым результатом. Дату торжественного открытия нового места отдыха наметили на момент установки важной части сквера – кованой фигуры фазана, символа района, которую для Октябрьского района изготовили умельцы из Иркутска.

"Я являюсь куратором программы "Городская среда" по линии партии "Единая Россия". Знаю, с каким энтузиазмом люди откликаются на этот проект, как они заинтересованы поучаствовать в нем. Заметил также тенденцию, что небольшие поселки и города более активно и успешно используют возможности программы для благоустройства своих территорий, чем административный центр края", — поделился своими наблюдениями за реализацией федерального проекта в Приморье Сергей Кузьменко.

Как отметил депутат Государственной думы Сергей Сопчук, Покровка уже второй год участвует в программе по благоустройству. В прошлом году работы проводились на центральной площади и на ряде придомовых территорий: "В начале 2000-х годов средств на такие работы было мало. Но и тогда жители старались приводить в порядок общественные места отдыха. Сейчас благодаря проекту "Комфортная городская среда" территории могут более активно благоустраивать парки, скверы, придомовые территории".

Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Открытие сквера в Покровке. Фото: Помощники депутата Посещение социальных учреждений поселений. Фото: Помощники депутата 1 / 10

С утра, до торжественного открытия сквера, депутаты Сергей Кузьменко и Сергей Сопчук совершили совместную рабочую поездку по ряду населенных пунктов Октябрьского района. В поселке Липовцы и селе Владимировка они посетили социальные объекты: заведения культуры, школы, фельдшерско-акушерские пункты, а также поликлинику и детский сад.

В частности, в Липовцах парламентарии осмотрели большое и красивое здание в прошлом шахтерского, а ныне муниципального Дома культуры, в котором уже отремонтировали крышу. Теперь здесь готовятся к тому, чтобы в последующие годы заменить панорамные окна и привести в порядок фасад. Работы ведутся благодаря участию муниципалитета в целевых программах на условиях софинансирования из бюджетов поселения и края. Значительную помощь в ремонте оказывает и угольная компания СУЭК.

Кроме того, депутаты побывали в центральном парке поселка, который также был благоустроен в рамках проекта "Городская среда".