Госдума накажет за фиктивные документы о страховании ответственности

Ситуация с большим количеством законодательного фальсификата была озвучена спикером Госдумы Вячеславом Володиным

5 декабря, PrimaMedia. Махинации в долевом строительстве во многом были вызваны поддельными договорами о страховании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению для организаций, ставящих печать и выдающих правоустановительный договор должна быть определена ответственность, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Российской газеты", о ситуации с дольщиками спикер парламента рассказал на "Деловом завтраке" в издании. По его словам, возникла ситуация, когда заверяется большое количество договоров не несущих за собой никаких правовых последствий. Махинации в сфере долевого строительства во многом возникли из-за того, что никто не проверял данные документы.

По словам Володина, в рассмотрении нуждается и вопрос, связанный с банкротством застройщиков. В настоящее время необходимо достраивать достаточно большое количество жилья, застройщики которого потерпели финансовое фиаско.