Кожемяко раскритиковал чиновников, отвечающих за жилье для сирот: Так работать нельзя!

Система государственной помощи края в этой сфере кардинально изменится

Олег Кожемяко на встрече с сиротами-очередниками. Фото: пресс-служба администрации Приморского края

5 декабря, PrimaMedia. Механизм выдачи жилья детям-сиротам в Приморье претерпит кардинальные изменения. Об этом заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с представителями этой категории граждан в среду, 5 декабря, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам Олега Кожемяко, в крае уже принят закон, который наделил муниципалитеты полномочиями по обеспечению жильем детей-сирот. Документ ступит в силу с 1 января 2019 года.

"Будем доводить им лимиты. Организуем работу по предоставлению сертификатов-гарантов. Главы территорий уже сейчас должны формировать списки, искать помещения, которые могут предложить сиротам. И граждане могут подбирать квартиры. А далее будут проводиться торги по подобранным адресам", – заявил Олег Кожемяко, добавив, что у муниципалитетов появится также возможность строительства для этих целей жилья.

Врио губернатора подчеркнул, что такие жилые помещения должны отвечать всем требованиям качества.

"Потому что очень много нареканий по Октябрьскому району, по Покровке, когда сдали жилье ребенку-сироте, а оно оказалось с трещинами, с потеками, плесенью. Сейчас комиссия туда поедет и будет принимать решение", – обозначил Олег Кожемяко.

Врио губернатора жестко раскритиковал работу некоторых чиновников, отвечающих за вопросы предоставления жилья детям-сиротам, в департаменте земельных и имущественных отношений.

"Вы знаете, кроме ругани в отношении тех людей, кто должен заниматься этими вопросами, ничего нет. Как можно относиться к своей работе, где главным аргументом на вопрос, какие вы ставите перед собой цели, касательно обеспечения жильем детей-сирот, человек отвечает: “освоение денег”, которые он тоже не освоил. Так нельзя относиться к своей работе!" – возмутился Олег Кожемяко, добавив, что будет "расставаться" с чиновниками, которые не нацелены на социально значимый результат.