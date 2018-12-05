Сбербанк поменял правила выдачи потребительского кредита

Финансовое учреждение повысило предельный возраст для выдачи потребительского кредита
Экономика 20:00

5 декабря, PrimaMedia. Сбербанк пересмотрел свою политику относительно выдачи потребительских кредитов пенсионерам и внес некоторые изменения, передает ИА PrimaMedia.

Если ранее Сбербанк не выдавал потребительский кредит гражданам, которым исполнилось больше 65-ти, то с введением новых правил, заемщику может быть 70. Столько лет разрешено на момент погашения займа.

Таким образом, финансовый институт увеличил предельный возраст лиц для получения потребительских кредитов, пишут "Ведомости".

Что касается остальных кредитов, таких, как ипотечный и для кредитных карт, предельный возраст заемщика остается прежним – 75 и 65 лет соответственно.

Отмечается, что Сбербанк является одним из последних среди остальных крупных финансовых учреждений, который увеличил предельный возраст заемщиков. Остальные банки это уже сделали, аргументировав, что именно пожилые люди считаются самыми ответственными заемщиками.

пенсионеры кредит банки финансовые

Переведите накопления, и будет вам счастье: как агенты обманывают жителей Уссурийска

15 ноября, 14:25

Освоили компьютерную грамотность неработающие пенсионеры Уссурийска

10 ноября, 13:20

Российские пенсионеры не уверены в собственных возможностях

6 ноября, 16:35
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia