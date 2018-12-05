Сбербанк поменял правила выдачи потребительского кредита

Финансовое учреждение повысило предельный возраст для выдачи потребительского кредита

5 декабря, PrimaMedia. Сбербанк пересмотрел свою политику относительно выдачи потребительских кредитов пенсионерам и внес некоторые изменения, передает ИА PrimaMedia.

Если ранее Сбербанк не выдавал потребительский кредит гражданам, которым исполнилось больше 65-ти, то с введением новых правил, заемщику может быть 70. Столько лет разрешено на момент погашения займа.

Таким образом, финансовый институт увеличил предельный возраст лиц для получения потребительских кредитов, пишут "Ведомости".

Что касается остальных кредитов, таких, как ипотечный и для кредитных карт, предельный возраст заемщика остается прежним – 75 и 65 лет соответственно.

Отмечается, что Сбербанк является одним из последних среди остальных крупных финансовых учреждений, который увеличил предельный возраст заемщиков. Остальные банки это уже сделали, аргументировав, что именно пожилые люди считаются самыми ответственными заемщиками.