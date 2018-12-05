Волонтерам разрешат реставрировать объекты культурного наследия

Без специальных знаний, но под присмотром

5 декабря, PrimaMedia. Госдума во втором чтении приняла законопроект, который разрешает волонтерам участвовать в реставрационных работах по сохранению памятников культурного наследия без обладания ими специальными знаниями, сообщает ИА PrimaMedia.

Однако, законопроект предусматривает, что следить за процессом работ и правильным их выполнением будет эксперт в данной сфере. Такую законодательную меру можно применять ко всем случаям простых работ, например, расчистке территории памятников. покрасочные работы, где не требуется большой опыт и высокая квалификация добровольцев. Положения об участии волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия разработает Министерство культуры РФ.

— Такой порядок позволит эффективно использовать потенциал добровольцев (волонтеров) – энтузиастов и грамотно организовать их работу по спасению культурного наследия России, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Участие добровольцев поспособствует сокращению сроков работ и их стоимости.

Сейчас, в целях недопущения причинения вреда объекту культурного наследия установлены нормы по проведению работ. Например, физические лица или организации должны иметь специализированные лицензии.

Напомним, ранее президент РФ дал поручение обеспечить создание и деятельность информационного центра волонтерских движений в сохранении культурного наследия.

Всего в РФ зарегистрировано около 14 направлений волонтерства. Порядка 5 млн человек входят в 15 тыс организаций, которые помогают сохранять объекты культуры и проводить мероприятия.