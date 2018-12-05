Количество спама зашкаливает: российские пользователи стали мишенью для вирусных атак

Доля спама в российском трафике превысила мировые показатели

5 декабря, PrimaMedia. Доля спама на просторах интернета в России побила все мировые рекорды в текущем году. Если во всем мире она составляет 50%, то в российском трафике число равно 53-м%. Об этом заявил директор управления исследования угроз "Лаборатории Касперского" Тимур Биячуев, передает ИА PrimaMedia.

Приведенные данные касаются текущего года. По словам Тимура Биячуева, под спамом подразумевается не только надоедливая реклама и прочие рассылки относительно скидок и акций на товары, но и вирусное программное обеспечение, а также рассылки мошенников, пишет РГ.

Пользователи по наивности и незнанию пытались 89 миллионов раз перейти по таким ссылкам на фишинговые сайты. Благо специалисты лаборатории эти попытки пресекли.

Эксперты отметили, что чаще всего были атакованы спамерами пользователи организаций из банковской сферы, социальных сетей и глобальных интернет-порталов.