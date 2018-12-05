Позвать «Алису» в смартфоне «Яндекс» можно будет откуда угодно

Компания официально представила свой телефон с голосовым помощником

5 декабря, PrimaMedia. Состоялась официальная презентация нового смартфона с голосовым помощником "Алиса" от компании "Яндекс". Которая теперь является не только поисковиком, но и производителем мобильных устройств, передает ИА PrimaMedia.

Во время презентации нового гаджета производители сообщили, что "Алиса" в данном случае не просто приложение. В смартфоне она занимает ведущую роль, являясь встроенной функцией, пишет РИА Новости.

Воспользоваться услугами голосового помощника от "Яндекс" можно, как с домашнего экрана, так и с видеоигры, приложения или видеоплеера. В общем, откуда угодно. Можно даже не брать телефон в руки, "Алиса" услышит, даже если устройство будет лежать рядом.

Говоря о технических характеристиках, смартфон функционирует на Android 8.1. Имеет двойную камеру, восьмиядерный процессор Snapdragon 630, экран с диагональю 5,65 дюйма и разрешением 2160 на 1080.

Средством защиты гаджета случит отпечаток пальца пользователя. Помимо этого, есть возможность совершать покупки с помощью технологии NFC.

Оценивается телефон в 17,99 тысячи рублей. Приобрести его можно в магазине и музее "Яндекса" в Москве с 6 декабря. А с 7-го продажи стартуют на маркетплейсе "Беру" с бесплатной доставкой по России, и в салонах "Билайна", в "М.Видео" и "Эльдорадо".