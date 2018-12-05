Разрушитель виадука во Владивостоке пошел против системы

Он сам намерен наказать виновных

Водитель, обрушивший виадук на Некрасовской, о миллионных обязательствах узнал из новостей. Фото: vlc.ru

5 декабря, PrimaMedia. Житель Владивостока, по вине которого в декабре 2017 года произошло обрушение виадука на остановке "Некрасовская" во Владивостоке, о наложении на него обязательств по возмещению ущерба в 1,2 млн рублей узнал из новостей. Предприниматель по имени Олег, по его утверждению, не был ни на одном судебном заседании, как и не получал извещений о явке в суд, сообщает ИА PrimaMedia.

Водитель того самого Subaru, который в ночь на 24 декабря врезался в бетонные конструкции надземного пешеходного перехода на Некрасовской, позвонил в редакцию агентства в среду, 5 декабря, и сообщил, что о вступлении в законную силу решения суда о принудительном взыскании с него более 1,2 млн рублей он прочитал на сайте ИА PrimaMedia. Он также рассказал, что не планирует выплачивать ущерб, поскольку не имеет такой возможности.

"Извещений о явке в суд я не получал, ни в одном заседании не участвовал, хотя у истцов есть адрес, по которому я проживаю не по прописке, а также контактные данные. Суд по этому делу у меня был только один — по факту травм, полученных моей пассажиркой. Мне присудили выплатить штраф 3000 рублей. И все. Платить я ничего не намерен, нет такой возможности", — поведал звонивший, представившийся предпринимателем Олегом.

Он также добавил, что намерен обжаловать решение суда, участия в котором не принимал, а также подать собственный иск по статье о клевете на одну из местных телекомпаний, на сайте которой до сих размещена публикация с заголовком "пьяный водитель влетел в виадук".

"Уже давно доказано, что пьян я не был", — пояснил горожанин.

Напомним, за ремонт лестничного схода надземного пешеходного перехода в районе остановки "Некрасовская" обязали заплатить виновника аварии, в результате которой в декабре прошлого года обрушилась часть бетонных конструкций виадука. Решение суда вступило в законную силу, исполнительный лист для принудительного взыскания будет передан в Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю

Восстановительные работы были проведены на средства, выделенные из городского бюджета. Подрядная организация заменила повреждённую опору и укрепила существующие, усилила опоры и несущие балки, смонтировала монолитные ступени лестничного схода, установила металлическое ограждение лестницы.

20 февраля 2018 года спуск с надземного перехода был открыт.