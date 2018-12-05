Зри в оба: названа десятка лучших фильмов года

Рейтинг составил американский институт киноискусства

5 декабря, PrimaMedia. Специалисты американского института киноискусства проанализировали, какие фильмы выходили на экраны в этом году и составили список тех картин, которые зрителям обязательно надо посмотреть, передает ИА PrimaMedia.

Представленный ТОП-10, по мнению экспертов в области кинематографа, является достойным. Он содержит произведения, которые могут войти в список кинематографического наследия США.

В рейтинге представлены следующие фильмы: музыкальная драма Брэдли Купера "Звезда родилась", фильм ужасов Джона Красински "Тихое место", фантастический боевик Райана Куглера "Черная Пантера", исторические картины Спайка Ли "Черный клановец", Пола Шредера "Дневник пастыря", Йоргоса Лантимоса "Фаворитка", Барри Дженкинса "Если бы Бил-стрит могла заговорить", "Восьмой класс" Бо Бэрнема и "Мэри Поппинс возвращается" Роба Маршалла, пишет ТАСС.

Ранее министр культуры Владимир Мединский высказался против влияния Голливуда на российский прокат. Назвав при этом зарубежных прокатчиков монополистами. Приведя в пример фильм "Фантастические твари", который занял 70% сеансов в кинотеатрах. Таким образом, до росссийского зрителя многие отечественные фильмы, по словам чиновника, не доходят.