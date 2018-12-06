Сенатор Р. Гольдштейн: Отсрочка платежей по ипотеке — необходимая мера поддержки граждан

Банк России предлагает закрепить право граждан временно приостанавливать выплаты по ипотеке

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

6 декабря, PrimaMedia. Банк России предлагает закрепить право граждан временно приостанавливать выплаты по ипотеке. Об этом заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, сообщает ИА PrimaMedia.

Сергей Швецов сослался на статистику, согласно которой россияне до 30-35 лет стали намного чаще менять место работы. По его словам, смена работы часто связана с трудной жизненной ситуацией — закрытием предприятия или увольнением, но за три-шесть месяцев большинство граждан гарантированно находят новое место. Для того, чтобы гражданин нашел новую работу и смог возобновить платежи по ипотеке без штрафных санкций, планируется включить такую опцию отсрочки платежа.

— В жизни зачастую возникают непредвиденные обстоятельства: болезнь, несчастный случай, потеря работы и другие, что приводит к временным финансовым трудностям, которые лишают возможности получать стабильный заработок и вносить ежемесячный платеж по ипотеке. Инициативу Банка России дать гражданам возможность отложить ежемесячную оплату кредита до момента исправления трудной жизненной ситуации считаю не просто востребованной и позитивной, а необходимой. Такая мера не будет значительным обременением для банков, но для человека возможность отсрочки зачастую жизненно необходима. Вместе с тем, конечно, нужно продумать механизм контроля, чтобы отсрочкой пользовались действительно нуждающиеся в этом граждане,— прокомментировал член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

При данном сценарии отсрочки предполагается продлить срок ипотеки, а регулятор не будет относить этот кредит к просроченному в течение 90 дней. Пока Центральный Банк предлагает однократный опцион, но при хорошей финансовой дисциплине заемщика может обсуждаться его многократное использование.