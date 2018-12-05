Поговорили о прекрасном: в Госдуме рассказали о женской безработице

Участники круглого стола обсуждают меры по трудоустройству
Общество 22:20

5 декабря, PrimaMedia. Средняя продолжительность безработицы российских женщин в 2018 году (с января по сентябрь) составила порядка 5,4 месяца. Именно столько времени, в среднем, нужно одной соискательнице на трудоустройство, сообщает ИА PrimaMedia.

По статистике чуть больше половины россиянок без работы — 52% — обратилась за помощью в службы занятости. Там им предложили разные услуги: от профессиональной переориентации до социальной адаптации. Некоторым даже потребовалась психологическая поддержка.

О том как помочь россиянкам быстрее находить дело своей жизни разговаривали во время круглого стола Комитета по вопросам семьи, женщин и детей на тему "О равных правах, возможностях и равных результатах женщин в сфере трудовых отношений" на площадке Госдумы РФ. В ходе встречи прозвучали и отчеты. Например, Служба занятости смогла трудоустроить 118 тысяч женщин на временные работы.

Активно работают в России 500 разных программ по профессиональному обучению женщин, которые находятся в декретном отпуске и 300 программ по повышению квалификации тех девушек, что не могут трудоустроиться.

Так в январе-сентябре 2018 года к обучению и допобразованию приступили почти 16 тыс женщин в декрете. Завершили подобные формы получения образования – 13 тыс человек, из них повысили квалификацию – 4,4 тыс женщин.

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