Чокнемся отечественным: импортному алкоголю подставили техрегламент

Французские вина могут исчезнуть с прилавков вслед за сырами

5 декабря, PrimaMedia. По информации комитета производителей алкогольной продукции, новый регламент может вызвать осложнения у поставщиков относительно поставок спиртного в Россию. Это произойдет, если будет принят техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Ъ".

Письмо с данным сообщением комитет направил в Министерство финансов.

Суть техрегламента следующая: устанавливаются одинаковые требования как к зарубежным производителям и импортерам спиртного, так и к российским. Сырье и производственные помещения должны полностью соответствовать техрегламенту "О безопасности пищевой продукции".

Однако, если алкогольная продукция производится за границей, импортер не сможет подтвердить и гарантировать, что данный товар соответствует российским стандартам и нормам. Получается, что ряд импортных напитков окажутся под запретом.