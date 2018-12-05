Чокнемся отечественным: импортному алкоголю подставили техрегламент

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Экономика 22:30

5 декабря, PrimaMedia. По информации комитета производителей алкогольной продукции, новый регламент может вызвать осложнения у поставщиков относительно поставок спиртного в Россию. Это произойдет, если будет принят техрегламент "О безопасности алкогольной продукции", передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Ъ".

Письмо с данным сообщением комитет направил в Министерство финансов.

Суть техрегламента следующая: устанавливаются одинаковые требования как к зарубежным производителям и импортерам спиртного, так и к российским. Сырье и производственные помещения должны полностью соответствовать техрегламенту "О безопасности пищевой продукции".

Однако, если алкогольная продукция производится за границей, импортер не сможет подтвердить и гарантировать, что данный товар соответствует российским стандартам и нормам. Получается, что ряд импортных напитков окажутся под запретом.

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