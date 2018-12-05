Ракетные комплексы "Ярс" поступят на перевооружение в войска

Ими будут оснащены шесть ракетных подразделений
Общество 22:35

5 декабря, PrimaMedia. Ядерные силы России будут увеличены, сообщил на брифинге в Минобороны, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Мероприятие проводилось специально для иностранных военных атташе, сообщает ИА PrimaMedia.

По информации "Известий" начальник генштаба сообщил о том, что на перевооружение в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поступят ракетные комплексы "Ярс", оснащенные ракетным блоком. Подобным вооружением оснащены российские подлодки, сказал начальник генштаба.

Ряд подразделений ракетных войск стратегического подразделения (РВСН) уже полностью перешли на использование "Ярсов". Помимо Тейковского, Тагильского и Новосибирского РВСН к перевооружению приступили еще в трех ракетных соединениях — Иркутском, Йошкар-Олинском и Козельском.
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