Очередной запрет наложен на дороги нашего города

Властям кажется логичным введение таких мер

Большегруз во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

5 декабря, PrimaMedia. Администрация Владивостока предупредила, что в случае снегопада в городе будет введено ограничение движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, транспортных средств, перевозящих опасные грузы, а также грузовых автомобилей с прицепом. Решение о введении ограничений будет приниматься по фактической погоде, подчеркнули в управлении дорог и благоустройства. Как сообщает пресс-служба мэрии, эти ограничения призваны снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

В соответствии с прогнозами Примгидромета, в случае ухудшения погодных условий ограничение будет действовать:

— с 00 часов 10 минут 5 декабря до 23 часов 59 минут 6 декабря;

— с 00 часов 10 минут до 23 часов 59 минут 12 декабря;

— с 00 часов 10 минут 14 декабря до 23 часов 59 минут 16 декабря;

— с 00 часов 10 минут 19 декабря до 23 часов 59 минут 20 декабря.

"Такие меры вводятся в связи с выпадением осадков в виде снега и необходимостью оперативной ликвидации последствий снегопада, обеспечения возможности работы снегоуборочной техники, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения администрация города Владивостока", — отметили специалисты управления дорог и благоустройства.

Обеспечение выполнения мероприятий по недопуску большегрузного транспорта на дороги общего пользования в период действия временных ограничений возложено на органы ГИБДД.