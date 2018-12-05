Работают по-крупному: за пару дней в двух городах России произошли миллионные кражи

Жертвами грабителей стали посетители Эрмитажа, ресторана и предприниматели

5 декабря, PrimaMedia. Буквально за два дня в Москве и Санкт-Петербурге произошли кражи, во время которых россияне лишились целого состояния, передает ИА PrimaMedia.

Уголовное дело заведено по факту похищения чемодана, где находилось 40 млн рублей. Потерпевшие московские предприниматели рассказали правоохранителям, что заключали сделку, когда неизвестные на "Мерседесе" подъехали к месту и начали угрожать бизнесменам оружием. Злоумышленники выстрелили в воздух и разбили стекло в машине, после чего забрали чемодан с деньгами и скрылись, пишет РИА Новости.

Миллионом рублей, который находился на банковских картах, завладел грабитель, украв деньги у посетителя Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Вор незаметно вытащил портмоне из наплечной сумки гражданина.

При этом, по сообщению пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в этот же день жертвой грабителя стала еще одна посетительница музея. У женщины вытащили из сумки 29 тысяч рублей.

Лишилась дорого украшения и одна из посетительниц московского ресторана. У женщины с пальца украли кольцо фирмы Harry Winston стоимостью в 7,5 млн рублей. Правоохранители по этому делу проводят проверку.