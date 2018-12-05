Почти полтора миллиона женщин России ищут работу

Более половины из них трудилось на рабочих специальностях
Общество 22:50

5 декабря, PrimaMedia. В органы службы занятости с января по сентябрь 2018 года поступило порядка 1,4 млн обращений от женщин, которые просят помочь им в поиске работы, сообщает ИА PrimaMedia.

12% от всех безработных женщин — это представительницы прекрасного пола, которые впервые искали работу (например, выпускники учебных заведений) – 41 тыс человек. Безработных женщин, которые ранее уже трудились, насчитывалось в конце сентября 303 тыс человек. При этом, 53% из них трудилось на рабочих специальностях, а 47% — на должностях служащих. Об этом рассказали в ходе круглого стола "О равных правах, возможностях и равных результатах женщин в сфере трудовых отношений" на площадке Госдумы РФ.

В документах к круглому столу отмечается, что в борьбе женщин за равноправие, в том числе и по размеру зарплаты, им удалось достичь успехов. Разрыв между зарплатами мужчин и женщин в последние годы сокращается, отметили собравшиеся, но при этом еще остается существенным. Так в 2001 году этот показатель составлял 37%, в 2017 году – 28%.

Правительством РФ осуществляется значительное повышение заработной платы в бюджетном секторе, который является основным источников занятости женщин, — указано в документах.

Отметим, Комитетом Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей также ведется работа по пересмотру перечня из 456 "запрещенных" профессий для женщин.

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