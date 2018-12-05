Олег Кожемяко - пчеловодам Приморья: вопрос сохранения липы доведем до конца

Уже в ближайшее время в "зоны покоя" будут внесены 1,1 млн гектаров липовых насаждений, заверил врио губернатора края

Олег Кожемяко. Фото: ИА PrimaMedia

Вопрос сохранности липовых насаждений в Приморье для развития пчеловодства будет решаться последовательно до полного разрешения, заверил пчеловодов края врио губернатора региона Олег Кожемяко в ходе встречи с ними сегодня, 5 декабря. Первый шаг уже сделан — из под вырубок выведены почти 50 тысяч гектаров липовых насаждений, на очереди — внесение в "зоны покоя" еще 1,1 млн гектаров лесных участков с ценным медоносом. Еще один возможный шаг на пути к решению проблемы — запрет на экспорт кругляка липы, сообщает ИА PrimaMedia.

Открывая встречу с пчеловодами Приморья, Олег Кожемяко отметил, что отрасль пчеловодства и заготовки меда всегда имела огромное значение для Приморья, было его визитной карточкой. В связи с этим, отметил глава региона, он разделяет озабоченность пчеловодов вырубками главного медоноса — нескольких видов лип, которые дают основную кормовую базу пчелосемьям.

"Совсем недавно Рослесхоз опубликовал указ о запрете рубок липы на определенных территориях. После этого в одном из районов ко мне подошел председатель местного союза пчеловодов и сказал "вы обещали полный запрет рубок, а дали только 50 тысяч га. Это вообще ничего". В целом он прав, но был всего лишь первый шаг, превентивная мера", — отметил глава Приморья.

Администрация Приморья продолжает работу по сохранению медоноса, заверил Олег Кожемяко, отметив, что следующие шаги будут весомее и существеннее первого.

"Сейчас мы главам районов разослали поручения, чтобы они с пчеловодами определили месторасположения нестационарных, выездных пасек в своих районах. Это нужно, чтобы мы отдельным приказом установили в таких местах трехкилометровую защитную зону уже до Нового года. Кроме того, сейчас департамент лесного хозяйства готовится на 1,1 млн гектаров липовых насаждений наложить запрет на рубки. Это уже сейчас не даст лесорубам вырубать липу", — сообщил глава Приморья.

Директор департамента лесного хозяйства Валентин Карпенко добавил, что озвученные врио губернатора площади в зонах активного пчеловодства будут также внесены в "зоны покоя" в рамках нового лесного плана региона.

Председатель Союза пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев, отметил, что вопрос сохранения липы жизненно важен для пчеловодов края и развития отрасли. Он предложил в качестве еще одного шага на пути к сохранению медоноса ввести в регионе запрет на экспорт липы в круглом виде.

"Если такой запрет будет введен, то заготавливать липу станет нерентабельным для тех, кто вместо переработки предпочитает гнать ее кругляком в Китай", — отметил Еникеев.

Олег Кожемяко это предложение поддержал и поручил директору лесного департамента проработать этот вопрос с пчеловодами.

В ходе встречи пчеловоды также предложили главе региона разработать программу развития пчеловодства в Приморье, которая позволит существенно увеличить объемы производства и экспорта ценного продукта, в том числе, за счет создания промышленных пасек. Не остался без внимания и вопрос подготовки кадров для пчеловодческой отрасли.