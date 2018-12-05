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В российские ПДД внесены важные изменения

Они урегулируют взаимоотношения автомобилистов и велосипедистов на дорогах
Общество 5 декабря, 23:25
Велосипедист. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

5 декабря, PrimaMedia. В российские Правила дорожного движения (ПДД) внесены важные изменения. Они урегулируют взаимоотношения автомобилистов и велосипедистов на дорогах, сообщает ИА PrimaMedia.

Отныне в ПДД появится понятие "Велосипедная зона". Также появятся связанные с ней новые дорожные знаки и разметка. В велосипедной зоне установят приоритет для велосипедистов.

Кроме того, максимальная скорость движения в "велосипедной зоне" не превысит 20 км/ч. На этих участках дорог велосипедисты будут иметь приоритет перед водителями других транспортных средств. В частности, в "велосипедной зоне" двухколесный транспорт, движимый мускульной силой человека, сможет перемещаться по всей ширине проезжей части.

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