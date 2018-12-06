Россиян в этом списке нет

Доллары. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Стали известны самые высокооплачиваемые музыканты планеты, заработавшие больше всех в 2018 году. Россиян в данном списке нет. Возглавила рейтинг ирландская рок-группа U2, сообщает ИА PrimaMedia.

Список наиболее высокооплачиваемых музыкальных коллективов и исполнителей составил журнал Forbes. Группа U2, возглавляемая неувядающим Боно, за год заработала $118 млн. Отметим, что ирландский коллектив, выступающий с 1976 года, уже не первый раз оказывается победителем в таком рейтинге.

На втором месте в списке британская рок-группа Coldplay, заработавшая в 2018 году $115,5 млн. На третьем месте музыкант Эд Ширан, чьи гонорары составили $110 млн. В первую десятку также попали исполнители Бруно Марс, Кэти Перри, Тейлор Свифт, рэпер Джей-Зи, группа Guns N" Roses, вокалист Pink Floyd Роджер Уотерс и рэпер Дидди.