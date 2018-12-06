Только Бог знает: Сбербанк объяснил новые риски для россиян

Греф убежден, что агрессивные ограничения продолжатся

Сбербанк объяснил новые риски для россиян. Фото: ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Глава Сбербанка Герман Греф убежден, что в ближайшее время ждать от США и Европы серьезных санкций не стоит. В ходе встречи с состоятельными клиентами банка Герман Греф заявил, что ему известно о том, что западный истеблишмент в настоящий момент обсуждает санкции против двух некрупных банков и новые персональные ограничения. Слова топ-менеджера передает "Интерфакс".

"В начале следующего года США примут санкции, которые они обещали. То, что обсуждается сегодня, — это два российских банка, скорее всего. Пока не обсуждается ни один из крупных банков. Ну и будет, наверное, какое-то количество физических лиц. Но к чему мы подойдем к марту-апрелю, когда они обещают рассматривать этот вопрос, знает только один Господь Бог", — заявил глава Сбербанка.

Греф убежден, что агрессивные ограничения продолжатся. Вопрос лишь в том, насколько сильно. "Пока не видно, что они будут носить какой-то такой закритический характер, как это обсуждалось в начале процесса, когда мы говорили, что возможно отключение России от SWIFT и так далее. И пока такого рода жесткости санкции не просматриваются", — отметил Греф.