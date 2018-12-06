В этих субъектах РФ также высокая заболеваемость диабетом

Контроль веса. Фото: Юлия Никитина, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Названы российские регионы, страдающие от ожирения. В этих субъектах РФ также высокая заболеваемость диабетом, сообщает ИА PrimaMedia.

Неутешительные данные озвучила на заседании Совета федерации вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, наиболее высокий процент жителей с ожирением отмечается в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Курганской, Тюменской и Новосибирской областях. Как следствие, в этих субъектах РФ наиболее высокая заболеваемость сахарным диабетом, отметила вице-премьер.

Она также сказала, что переломить эту ситуацию российские власти надеются путем формирования здорового образа жизни в стране в рамках отдельного направления нацпроекта "Демография". В частности, поставлена задача за шесть лет увеличить число россиян, регулярно занимающихся спортом, на 30 млн человек. Кроме того, в России будут активно вести пропаганду здорового питания.