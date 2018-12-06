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В Skype появится новая важная функция

Она позволит пользоваться мессенджером людям с ограниченными возможностями
Общество 01:00
Скайп станет доступнее для слабослышащих. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. В Skype появится новая важная функция. Она позволит пользоваться популярным мессенджером людям с ограниченными возможностями, в частности, с ослабленным слухом. Skype оснастят субтитрами, сообщает ИА PrimaMedia.

Об этом сообщили в компании Microsoft. Разработчики считают, что субтитры облегчат пользование сервисом людям, имеющим проблемы со слухом. После введения новой функции слабослышащие будут иметь возможность прочитать на экране то, что говорит собеседник. Субтитры будут выходить более чем на 20 языках.

Skype уже скоро сможет распознавать слова и трансформировать их в письменный текст в автоматическом режиме. В будущих версиях мессенджера для этого появится специальное окно. Ожидается, что новая функция будет доступна пользователям Skype уже через несколько недель.

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