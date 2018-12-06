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Россиянам рассказали, как встретить Новый год без стресса

Советы психолога могут пригодиться каждому
Общество 01:40
Новогодние елки. Фото: Мария Золотарева, ИА MagadanMedia

6 декабря, PrimaMedia. Россиянам рассказали, как избежать стресса и переутомления в предновогодней суете и встретить 2019 год бодрыми и полными сил. Тяжело воспринимающим перемены людям, чтобы уберечься от стресса, нужно высыпаться и проводить внутреннюю психологическую работу, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Об этом сообщил психолог Михаил Хорс. По его словам, если человек тяжело воспринимает добавочные рабочие дни (а предновогодняя рабочая неделя продлится шесть дней), это может быть вызвано накопившейся усталостью и нехваткой сна. Этим людям нужно начать регулярно высыпаться в новом году, так как во сне вырабатывается серотонин, формирующий наше хорошее настроение.

Хорс добавил, что от перемены привычного распорядка больше всех страдают люди, уверенные, что их планы и привычки не должны меняться. Кроме того, нужно позволить себе право на ошибку – ведь не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

работа психология Новый год (праздник)

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