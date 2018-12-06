Россиянам дополнительно проиндексируют пенсии

Прибавку получат около миллиона человек

Пенсионеры. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

6 декабря, PrimaMedia. Некоторым категориям россиян дополнительно проиндексируют пенсии. Прибавку получат около миллиона человек, проживающих на селе, сообщает ИА PrimaMedia.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В 2019 году повысят фиксированные выплаты россиянам, проработавшим на селе более 30 лет и не имеющим в настоящее время постоянного заработка. Кроме того, чтобы получить эту прибавку, они по-прежнему должны проживать в сельской местности.

По данным министра труда России Максима Топилина, сумма дополнительной выплаты на человека составит 1300-1400 рублей. Сельчанам не нужно будет писать дополнительных заявлений: прибавку начислят всем, кому она полагается, автоматически. На эти цели из российского бюджета выделят около 16 млрд рублей.