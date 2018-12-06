Итоги подведены!

Россиянам дополнительно проиндексируют пенсии

Прибавку получат около миллиона человек
Экономика 02:05
Пенсионеры. Фото: Александра Данилова, ИА UlanMedia

6 декабря, PrimaMedia. Некоторым категориям россиян дополнительно проиндексируют пенсии. Прибавку получат около миллиона человек, проживающих на селе, сообщает ИА PrimaMedia.

Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В 2019 году повысят фиксированные выплаты россиянам, проработавшим на селе более 30 лет и не имеющим в настоящее время постоянного заработка. Кроме того, чтобы получить эту прибавку, они по-прежнему должны проживать в сельской местности.

По данным министра труда России Максима Топилина, сумма дополнительной выплаты на человека составит 1300-1400 рублей. Сельчанам не нужно будет писать дополнительных заявлений: прибавку начислят всем, кому она полагается, автоматически. На эти цели из российского бюджета выделят около 16 млрд рублей.

пенсия пенсионеры

Ресурсный центр для инвалидов открылся в Южно-Сахалинске

27 ноября, 15:35

Лайфхак: как не потерять деньги при смене пенсионного фонда

6 ноября, 18:00
Алексей Козицкий: Деньги в Приморье будут. Начнем опять их «осваивать» - потеряем людей
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia