Итоги подведены!

Определена оптимальная продолжительность сна

Если спать меньше или больше нормы, можно серьезно заболеть, утверждают ученые
Общество 02:35
Сон должен продолжаться от шести до восьми часов в сутки. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Определена оптимальная продолжительность сна. Здоровый сон должен продолжаться шесть-восемь часов в сутки, сообщает ИА PrimaMedia.

Такие данные получены интернациональным коллективом ученых, проводивших исследование на эту тему. Результаты эксперимента обнародованы в специализированном издании Европейского общества кардиологов.

Наблюдения велись в течение восьми лет. Эксперты проанализировали дневники сна, которые вели свыше 116 тысяч человек в возрасте 35-70 лет. Как выяснилось, любители поспать рискуют умереть от сердечно-сосудистых болезней.

И чем больше спит человек, тем сильнее вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она фактически увеличивается в геометрической прогрессии. У спавших восемь-девять часов риск смерти увеличивался на 5% по сравнению с нормой. Сон длительностью девять-десять часов увеличивал эту вероятность на 17%, а более десяти часов — уже на 41%.

медицина исследования Здоровый образ жизни, ЗОЖ

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