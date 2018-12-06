В Роскомнадзоре считают, что нужно маркировать контент для малышей от года до трех лет

Младенец. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

6 декабря, PrimaMedia. В России предложили оградить младенцев от вредной информации. В Роскомнадзоре считают, что нужно маркировать контент для малышей от года до трех лет, сообщает ИА PrimaMedia.

Об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил на заседании в Российской академии образования. По мнению главы ведомства, сейчас дети являются потребителями различной информации масс-медиа чуть ли не с грудного возраста. Поэтому с учетом мнения специалистов нужно выработать критерии для маркировки информационной продукции для детей от года до трех лет.

Маркировать информационную продукцию предполагается с учетом психологических особенностей маленьких детей, а также того факта, что медиа-продукты сейчас являются важной частью воспитания и обучения детей практически с грудного возраста.