В Общественной палате РФ предложили дать доступ кибердружинам к контенту в таких сообществах

За компьютером. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. В России могут фактически отменить закрытые сообщества в соцсетях. Информацию в них предлагается разрешить открывать для членов кибердружин, призванных следить за порядком в российском сегменте интернета. В Общественной палате РФ предложили дать доступ кибердружинам к контенту в закрытых сообществах, сообщает ИА PrimaMedia.

Об этом заявила член Общественной палаты (ОП) РФ Елена Сутормина. По ее словам, речь не идет о том, чтобы автоматически предоставить кибердружинам доступ к закрытым сообществам и личной информации их пользователей. Подразумевается доступ непосредственно к контенту таких сообществ, сообщила Сутормина.

Как сказала общественница, организации со статусом кибердружин будут обязаны предоставить обоснованную заявку, в которой указать закрытые группы, к контенту которых нужен доступ. Затем официальный орган, например, Роскомнадзор обратится к администрации соцсети, чтобы получить доступ в эти сообщества.

Напомним, что законопроект о формировании в России кибердружин разработали депутаты Госдумы РФ от "Единой России". Предполагается, что такие дружины в сотрудничестве с правоохранительными органами станут искать в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистскую.