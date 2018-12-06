В поисках лучшей доли: в мире растет количество трудовых мигрантов

С 2013 года число гастарбайтеров выросло на 9%

Гастарбайтеры. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

6 декабря, PrimaMedia. В мире неуклонно растет количество гастарбайтеров. С 2013 года оно увеличилось на 9%. Число трудовых мигрантов на нашей планете достигло 164 млн человек в прошлом году, сообщает ИА PrimaMedia.

Такие данные приводятся в докладе Международной организации труда (МОТ). Также сообщается, что 58% гастарбайтеров на Земле являются мужчинами. Около 87% мигрантов находятся в возрастном диапазоне от 25 до 64 лет. По мнению экспертов, такая миграция подрывает экономику стран, откуда уезжают гастарбайтеры.

Подавляющее большинство мигрантов, около 110 млн, живут в экономически развитых странах. Среди континентов лидирует Северная Америка: почти четверть гастарбайтеров хотят обосноваться там.