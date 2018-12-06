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Мировую экономику в следующем году может ожидать серьезный спад

Он произойдет в случае обострения торговой войны между Китаем и США
Экономика 05:25
Эксперты прогнозируют спад мировой экономики. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

6 декабря, PrimaMedia. Мировую экономику в следующем году может ожидать серьезный спад. Он произойдет в случае обострения торговой войны между Китаем и США, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Bloomberg.

Агентство определило основные риски для глобальной экономики в 2019 году. По мнению экспертов, одну из главных опасностей для мировой деловой жизни представляют ведущиеся сейчас торговые войны. На первом месте противостояние США и Китая, двух крупнейших экономик мира, дающих около 40% мирового ВВП.

Если президент США Дональд Трамп введет пошлины на импорт всех товаров из Китая, спад мировой экономики может достигнуть 5%. Другой важной проблемой является раздрай в Евросоюзе. В частности, популистское правительство Италии конфликтует с Евросоюзом по поводу фискальной политики. Великобритания пока не может определиться с процедурой Brexit. Выход из Евросоюза без сделки с ЕС может вызвать падение ВВП Соединенного королевства на 7%. Есть и другие риски для экономики крупнейших стран, которые могут вызвать глобальный экономический кризис.

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